SASKİ, Erasmus projesi kapsamında üç farklı ülkeden gelen öğrenci ve öğretmenleri Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde misafir etti.

SAKARYA (İGFA) - Ziyarette küresel su krizi, suyun korunması ve arıtma süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), küresel ölçekte yaşanan su krizine karşı farkındalık geliştirmek için tesislerinde misafir ağırlamaya devam ediyor.

Avrupa Birliği destekli Erasmus+‘Öğrencilerin küresel su krizine karşı mücadelede su ayak izleri’ projesi kapsamındaRomanya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen öğrencilerHızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisi’nde ağırlandı.

Etkinlikte suyun arıtılma süreci,verimli kullanımı ve doğal kaynakların korunması konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

Suyun korunmasına yönelik bilinç kazandırıldı

Tesis gezisi sırasında uzmanlar,öğretmen veöğrencilere içmesuyunun arıtılma süreçlerini aşama aşama anlattı. Aynı zamanda suyun bilinçli kullanımı, israfın önlenmesi ve sürdürülebilirlik temelli su yönetimi konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Geleceğin suyu için üzerimize düşeni yapıyoruz

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Uluslararası proje kapsamında tesisimizi ziyaret eden yabancı misafirlerimize suyun arıtılması ve korunmasına dair bilgiler aktardık.Biliyoruz ki günümüzde su tasarrufu hayati öneme sahip. Sınırlı olan kaynaklarımız gibi sorumluluğumuz da ortak.Suyun geleceğimiz olduğunu bilen bir nesil yetişmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.