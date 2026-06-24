TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB) 20'nci Konferansı kapsamında parlamento ve heyet başkanlarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, konferanın açılış etkinlikleri çerçevesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
AZERBAYCAN (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20'nci Konferansı kapsamında gerçekleştirilen programlara katıldı.
Azerbaycan Milli Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen konferans kapsamında Kurtulmuş, farklı ülkelerden gelen parlamento başkanları ve heyet temsilcileriyle bir araya geldi.
Konferansın açılış programı çerçevesinde gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde de yer alan Kurtulmuş, İslam dünyasının parlamentoları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulundu.