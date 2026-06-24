Bunlar da ilginizi çekebilir

TSP, dünyanın dört bir yanından gelen gazetecileri Taşkent'te ağırladı

Üç üniversiteden ortak sürdürülebilirlik için güç birliği

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den AB’ye ve Muhalefete Sert Tepki: Hangi Akılla Bize Ayar Çekiyorlar?

Konferansın açılış programı çerçevesinde gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde de yer alan Kurtulmuş, İslam dünyasının parlamentoları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulundu.

Azerbaycan Milli Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen konferans kapsamında Kurtulmuş, farklı ülkelerden gelen parlamento başkanları ve heyet temsilcileriyle bir araya geldi.

TSP, dünyanın dört bir yanından gelen gazetecileri Taşkent'te ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB) 20'nci Konferansı kapsamında parlamento ve heyet başkanlarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, konferanın açılış etkinlikleri çerçevesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.