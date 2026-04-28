İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Modern Hayvan Pazarı'nda satış yerlerinin tahsisine başlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Modern Kurban Satış Alanı'na yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye, kurban satış yerlerinin planlı ve düzenli bir şekilde tahsis edilmesi için çalışmalarına hız verdi.

İzmit Belediyesi, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi satış alanında yer almak isteyenler için başvuru ve yer dağıtım sürecini belirledi. Buna göre, 29 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren, gerekli ücret yatırıldıktan sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki İzmit Modern Hayvan Pazarı'nda satış yerleri dağıtılacak. Başvurular, Solaklar yolu üzerindeki Modern Kurban Pazarı'nda bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne yapılabilecek.