Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Sosyal Kalkınma, Eğitim, Araştırma ve Bilim Genel Komitesi Toplantısı TBMM'de gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, GDAÜPA temsilcilerini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan sürecin, bölgenin geleceğini ve küresel istikrarı olumsuz etkilediğine işaret eden Özen, 'Diğer taraftan Ukrayna'daki savaşın yarattığı zorluklarla karşı karşıyayız. İsrail-Filistin meselesi de sadece bölgemiz için değil tüm dünya için bir tehdit olmaya devam etmektedir. Bölgemizde ve yakın çevremizde yaşanan bu gerilimler ve çatışmalar dikkate alındığında bölgesel işbirliğine duyulan ihtiyaç daha da belirgin ve hayati hale gelmektedir.' ifadesini kullandı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre eğitimde yapay zeka kullanımında bölgesel işbirliği fırsatlarını ortaya koymanın ve geleceğe yönelik perspektifler sunmanın ülkeleri için büyük önem arz ettiğini aktaran Özen, 'Yapay zekanın eğitimde sunduğu en önemli katkılardan biri, öğrenme süreçlerinin bireyselleştirilmesine olanak tanımasıdır. Ayrıca yapay zeka uygulamaları eğitimcilerin iş yükünü önemli ölçüde kolaylaştırma potansiyeline sahiptir.' diye konuştu.

Toplantıda sunum yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit ise Türkiye'de eğitimde teknoloji kullanımı hakkında bilgi verdi. Türkiye'deki okul, öğretmen ve öğrenci sayılarını aktaran Macit, 'Tüm sınıflarımızı akıllı tahtalarla donatmış durumdayız. Her okulumuzda, var olan, alıştığımız sınıfların yanında yenilikçi sınıfların, bilgisayar altyapılarının, robotik kodlama kitlerinin, 3 boyutlu yazıcıların yer aldığı bir ekosistem kurmaya gayret ediyoruz.' dedi.

Öğretmenin merkezde bulunduğunu, sınıfların yanında merkezde öğrencilerin, teknoloji ve beraber öğrenmenin yer aldığını, yeni sınıflar inşa etmeye gayret ettiklerini söyleyen Macit, Türkiye'de eğitimde yapay zeka kullanımı ve bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Toplantıda, GDAÜPA Sosyal Kalkınma, Eğitim, Araştırma ve Bilim Genel Komitesi raporu ve karar taslağı da müzakere edildi.