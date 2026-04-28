Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TOKİ'nin 'Yüzyılın Konut Projesi' sürecinde vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden vatandaşlar için önemli uyarı geldi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında kura süreçleri devam ederken, dolandırıcıların devreye girdiği tespit edildi.

Yetkililer, sahte internet siteleri, uydurma isim listeleri ve yanıltıcı SMS'ler üzerinden vatandaşlardan 'dosya masrafı', 'başvuru ücreti' ya da 'peşinat' adı altında para talep edildiğini belirledi.

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanarak, yalnızca resmi kurumların duyuru ve açıklamalarının dikkate alınmasının önemine işaret edildi. Vatandaşların şüpheli durumlarda ilgili resmi makamlarla iletişime geçmesi istendi.