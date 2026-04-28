Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılda 24 milyon biletleme işleminin dijital ortamda yapılması sayesinde yaklaşık 3 bin ağacın kesilmesinin önlendiğini açıkladı.

2025 yılına ilişkin satış verilerini de paylaşan Bakan Uraloğlu, bilet satışlarının yüzde 45'inin mobil uygulama, yüzde 24'ünün ise internet sitesi üzerinden yapıldığını bildirdi. Yüksek hızlı trenlerde ise satışların yaklaşık yüzde 90'ının dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştiğini kaydetti. Dijitalleşmenin hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de hizmet kalitesine katkı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, ulaşımda çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlediklerini vurguladı.

