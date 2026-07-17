Kayseri Melikgazi Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerine son sürat devam ediyor. Sarımsaklı Mahallesi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, 3 kilometrelik bir alanda asfalt serim çalışmalarına başlanırken sosyal tesis çalışmalarında da sona gelindiğinin müjdesi verildi.

KAYSERİ (İGFA) - Yapılan çalışmaları sahada inceleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Sarımsaklı Mahallesi'nde bu yıl hizmette tarih yazıldığını belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: '58 mahalleye hizmette yarışıyoruz, her mahalleye dokunuyoruz. Sarımsaklı Bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı. Bütün altyapı değişti, asfalt çalışmasına başladık. Sivas Caddesi'nden iç kısma giriş tarafında tam 3 kilometrelik hatta asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Bütün mahallenin her köşesi doğal gaza, elektriğe, suya, kanalizasyona kavuşmuş oldu; asfalta da kavuşuyor. Cenab-ı Allah daha nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.'

SARIMSAKLI SOSYAL TESİSİ YAZ BİTMEDEN HİZMETE AÇILACAK

Asfalt çalışmalarının ardından mahalleye kazandırılan çok amaçlı tesisi de ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi: 'Birçok mahallemize okul, sosyal tesis, kütüphane, sağlık ocağı, cami, Kur'an kursu gibi nitelikli hizmetler kazandırıyoruz. İlçemize koştur koştur hizmet ediyoruz. Sarımsaklı Mahallemizde bulunan eski köy okulunun yerine donanımlı bir sosyal tesis yaptık. Burası düğün, kına, nişan, asker uğurlama ve pilav şenlikleri gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize, şehrimize, ilimize ve ilçemize hizmet etmeyi nasip etsin. İnşallah bir ay içerisinde peyzajını tamamlayarak yazın ortasında hizmete açacağız. Hayırlı, uğurlu olsun.'