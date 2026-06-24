Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 yılında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin diplomatik, askeri ve stratejik gücünü uluslararası alanda görünür kılacağını belirterek, 'Türkiye NATO'da çevreden merkeze geçen bir müttefik konumuna yükseldi' dedi.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Zirvesi kapsamında gazete ve televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin NATO içindeki rolü, küresel güvenlik gündemi ve 2026 yılında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. NATO'nun 1949'dan bu yana varlığını sürdüren en uzun ömürlü ve kurumsal güvenlik ittifaklarından biri olduğunu belirten Duran, ittifakın gücünün değişen tehditlere uyum sağlayabilme kapasitesinden kaynaklandığını söyledi.

Soğuk Savaş döneminde Sovyet tehdidine karşı caydırıcılık sağlayan NATO'nun zaman içinde Balkanlar, terörle mücadele ve barışı koruma operasyonları gibi farklı alanlarda da etkin rol üstlendiğini ifade eden Duran, günümüzde güvenlik kavramının siber tehditlerden enerji güvenliğine, dezenformasyondan kritik altyapıların korunmasına kadar geniş bir alanı kapsadığını vurguladı.

'TÜRKİYE NATO'NUN MERKEZİNDEKİ ÜLKELERDEN BİRİ'

Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılında daha çok ittifakın güneydoğu kanadında yer alan bir cephe ülkesi olarak görüldüğünü belirten Duran, bugün ise bu konumun değiştiğini ifade etti.

'Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, ittifakı ilgilendiren hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir' diyen Duran, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki gelişmeler ve ABD-İran gerilimi gibi krizlerde Türkiye'nin gerilimi azaltan ve diplomasiye alan açan bir aktör olarak öne çıktığını söyledi.

'TÜRKİYE KÜRESEL ÖLÇEKTE ETKİN BİR AKTÖR HALİNE GELDİ'

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde aktif rol üstlendiğini kaydeden Başkan Burhanettin Duran, ülkenin güvenlikten insani yardıma kadar birçok alanda sorumluluk alan etkili bir aktör konumuna geldiğini ifade etti. Duran, 'Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenli liman olarak ön plana çıkmakta ve bir 'Türkiye ekseni' inşa etmektedir' dedi.

ANKARA ZİRVESİ NATO'NUN GELECEĞİNE YÖN VERECEK

2026 yılında Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'nin hem ittifakın hem de küresel güvenlik mimarisinin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Duran, zirvenin Türkiye'nin diplomatik ağırlığını ortaya koyacağını söyledi. Duran, Ankara Zirvesi'nin yalnızca bir ev sahipliği organizasyonu olmadığını belirterek, Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesini, kriz yönetimi kabiliyetini ve liderlik diplomasisini uluslararası kamuoyuna göstereceği önemli bir platform olacağını ifade etti.

NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlamak amacıyla yeni bir yapılanma sürecine girdiğini belirten Duran, 'NATO 3.0' olarak adlandırılan yeni konseptin daha güçlü, daha yetenekli ve yük paylaşımının daha adil olduğu bir ittifak yapısını öngördüğünü söyledi.

Türkiye'nin savunma harcamalarında yüzde 3,5+1,5 hedefini 2030 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi amaçladığını belirten Duran, Ankara'nın bu yaklaşımı başından itibaren desteklediğini kaydetti.

Türk savunma sanayisinin yalnızca Türkiye'nin stratejik bağımsızlığı açısından değil, NATO'nun toplam caydırıcılık kapasitesi bakımından da önemli bir güç unsuru olduğunu vurgulayan Duran, gelecekte ittifakın yalnızca asker sayısına değil, üretim kapasitesi ve teknolojik esnekliğe de ihtiyaç duyacağını söyledi. Duran, savunma sanayisinde Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların NATO'nun toplam savunma kapasitesini de olumsuz etkilediğini ifade etti.

NATO PROGRAMINDA BİR İLK

İletişim Başkanı Duran, son yıllarda yan etkinlik olarak düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nun ilk kez Ankara'daki NATO Zirvesi'nin resmî programına dahil edileceğini açıkladı. Ayrıca, 2004 yılında İstanbul'da başlatılan İstanbul İşbirliği Girişimi kapsamında Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla NATO İstanbul İşbirliği Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın da gerçekleştirileceğini bildirdi. Duran, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek dönemde çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, İstanbul'da NATO Parlamenterler Zirvesi, Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi ile Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın düzenleneceğini sözlerine ekledi.