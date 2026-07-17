Meclis tatildeyken kritik komisyonlar mesaiye devam edecek. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararlarla 7 ayrı komisyon ve karma komisyonun ara verme döneminde çalışmalarına izin verildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatili ve ara verme döneminde komisyonların faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre; Anayasa Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun tatilde çalışabilmesine yönelik kararların yanı sıra Anayasa ve Adalet Komisyonları, Dilekçe ve İnsan Hakları komisyonlarından oluşan karma komisyonlar, meclis genel kurulunun tatilde olduğu dönemde de çalışmalarını sürdürülebilmesi 'resmi'leşti.

Kararlar, TBMM İçtüzüğü uyarınca komisyonların ara verme döneminde de gündemdeki konuları görüşebilmelerini ve gerekli çalışmaları yapabilmelerini sağlıyor.