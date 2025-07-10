Bugünkü Resmi Gazete’de; İnsan Hakları, Anayasa, Tarım, Milli Savunma, Dışişleri, Dilekçe, Plan ve Bütçe ile Karma Komisyonların Meclis tatili ve ara verme döneminde çalışmasına izin veren 8 karar yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatil ve ara verme dönemlerinde bazı komisyonların çalışmasına olanak tanıyan kararlar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Meclis’in işleyişini kesintisiz sürdürmeyi amaçlayan kararlara göre, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun tatil ve ara verme süresince çalışabilmesine izin verilrken, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’un aynı dönemde faaliyet gösterebilmesine olanak sağlandı.

Kararlarda; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun çalışmasına onay verildi. Milli Savunma Komisyonu’nun tatil sürecinde görevine devam edebileceği düzenlenirken, Dışişleri Komisyonu’nun ara verme döneminde çalışmasına izin verildi. Dilekçe Komisyonu’nun faaliyetlerine devam edebileceğinin kararlaştırıldığı kararlarda, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun tatil süresince aktif kalması ve Anayasa Komisyonu’nun ara verme döneminde çalışabilmesine olanak tanındı.