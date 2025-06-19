Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon üyeliklerine yapılan seçimlere ilişkin 1454 sayılı karar, 19 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) komisyon üyelikleri için gerçekleştirilen seçime dair meclis kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile TBMM’nin komisyon başkanlıkları ve üyeliklerine yönelik yapılan seçim sonuçları resmiyete kavuştu.

Buna göre, Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Adalet Komisyonu Başkanlığı’na ise AK Parti milletvekili seçildi.

Yasama bölümünde yer alan bu karar, Meclis’in ihtisas komisyonlarının yeni dönem çalışmalarına zemin oluşturacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara, komisyonların yapılandırılması ve görev dağılımlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.