KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede; belediyelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmadaki rolü, şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalar ve ortak proje imkanları değerlendirildi. Yerel yönetimlerde kaynakların verimli kullanılması, üretimi destekleyen uygulamalar ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmet modelleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde yürütülen çalışmalar, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımının önemi ile şehirlerin geleceğine yönelik planlamalar da ele alındı. Katılımcı belediyecilik anlayışının geliştirilmesine yönelik başlıkların da gündeme geldiği belirtildi.

Başkan Eyüp Kahveci, ziyaretlerinden dolayı Vahap Seçer ve Meral Seçer'e teşekkür ederek, yerel yönetimler arasındaki dayanışma ve iş birliğinin şehirlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Görüşmeye, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Emine Kahveci ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Ziyaret, şeref defterinin imzalanması, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.