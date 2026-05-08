KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Alevi Kültür Derneği Kocaeli Şubesi ve Yahya Kaptan Mahalle Muhtarlığı ortaklığında düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Yahya Kaptan Amfi Tiyatro'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Baharın gelişini simgeleyen etkinlikte vatandaşlar, müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşadı.

Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Lütfü Obuz ve Nilgün İrteni'nin yanı sıra CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, BBP İl Başkan Vekili Cesur Alper Yaşar, YRP İzmit İlçe Başkanı Mustafa Şahin, Alevi Kültür Derneği Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, Körfez Cemevi Başkanı Mazlum Arslan, Derince Çınarlı Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu, Kocaeli Vartolular Dernek Başkanı Aşkın Yavuz, Kastamonulular Derneği Başkanı Nurcan Acaroğlu Göktaş, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAHARIN BEREKETİ PAYLAŞILDI

Program, Yahya Kaptan Mahallesi Kadın Ritim Grubunun sahne performansıyla başladı. Kadınların sergilediği ritim gösterisi vatandaşlardan büyük alkış aldı. Şenlik boyunca Hıdırellez'in geleneksel ritüelleri de yaşatıldı. Katılımcılar yakılan ateşin üzerinden atlayarak dilek tuttu, maniler okuyarak baharın bereketini ve umutlarını paylaştı.

Etkinlik alanında vatandaşlara çeşitli ikramlar sunulurken, çocuklar ve aileler de keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde İzmit Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Sevilen şarkılar eşliğinde vatandaşlar müziğe eşlik ederek dans etti. Amfi tiyatroyu dolduran İzmitliler, baharın gelişini büyük bir coşku içinde kutladı.