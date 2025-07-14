TÜİK verilerine göre, Mayıs 2025’te tavuk eti üretimi yüzde 11,7 artarak 241 bin 782 tona ulaşırken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 13,5 azalarak 1,53 milyar adet oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025’e ilişkin tavuk eti ve yumurta üretim verilerini açıkladı. Mayıs’ta tavuk eti üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 241 bin 782 tona yükseldi.

Kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 artarken, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 13,5 azalarak 1 milyar 526 milyon 665 bin adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs 2025 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 14,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,0 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,5 geriledi.

Nisan 2025’te 237 bin 567 ton olan tavuk eti üretimi, Mayıs’ta yüzde 1,8 artışla 241 bin 782 tona ulaştı.

Tavuk yumurtası üretimi ise Nisan’daki 1 milyar 551 milyon 765 bin adetten yüzde 1,6 azalarak 1 milyar 526 milyon 665 bin adete düştü.