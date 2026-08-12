İzmit Belediyesi'nin çocukları sporla buluşturduğu 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde 1235 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1235 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Çocukların hem yüzme öğrenmesi hem de sporla iç içe büyümesi amacıyla düzenlenen projede, yeni yüzücüler yetiştirildi.

Sporun ve sporcunun kenti İzmit'te çocukları sporla buluşturan projeler sürdürülüyor. Bu kapsamda Tepeköy Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' eğitimlerine katılan 1235 kursiyer, uzman antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde eğitimlerini tamamladı. Temel yüzme becerilerini kazanan kursiyerler, düzenlenen coşkulu törende sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

HEM YÜZME ÖĞRENDİLER HEM SU GÜVENLİĞİNİ KAVRADILAR

Çocukların erken yaşta sporla tanışmasını, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesini ve su güvenliği konusunda bilinç kazanmalarını hedefleyen proje kapsamında kursiyerlere temel yüzme tekniklerinin yanı sıra nefes kontrolü, su üzerinde kalma ve güvenli hareket etme becerileri kazandırıldı. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan çocuklar, havuzda öğrendikleri becerileri uygulayarak yüzme konusunda önemli bir deneyim elde etti.

Projen yalnızca yüzme öğretmeyi değil, çocukların özgüven, disiplin ve sosyal becerilerini geliştirmeyi de amaçlıyor. Eğitimler sırasında yüzme konusunda yetenekleriyle öne çıkan kursiyerler ise İzmit Belediyespor yüzme takımına kazandırılarak lisanslı sporcu olmaları yolunda destekleniyor. Böylece 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, çocukları temel yüzme eğitiminin yanı sıra profesyonel spor hayatına da hazırlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.