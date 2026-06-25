Gazeteci Yazar Mesut Demir, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın önümüzdeki dönem hayata geçireceği mega projeleri değerlendirdi. Demir, Data Center, Teknopark ve Yapay Zekâ Dönüşüm Merkezi'nin KOBİ'ler açısından önemine vurgu yaptı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın ekonomisine yön verecek, KOBİ'lere nefes olacak önümüzdeki dönem hayata geçireceği projeleri yoğun katılımlı lansman toplantısında anlattı.

İbrahim Burkay, vizyonu ve ticaret mantalitesiyle BTSO'da 2013 tarihinden buyana başkanlık yapıyor.

Hayata geçirdiği projelerin üzerine yeni makro projelerle de önümüzdeki döneme damga vurmaya hazırlanan İbrahim Burkay, tarihi projeleri açıkladı;

'Ne mutlu ki bugün; 60 bini aşkın üyemizin inancı ve desteğiyle, her bir üyemize dokunan, bu kentin ve ülkemizin ekonomi tarihine geçen 60'tan fazla dev eseri Bursa'mıza kazandırdık. Bugün gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki Bursa, son 13 yılda 50 yıllık bir altyapı hamlesini gerçekleştirmiştir.'

Yeni dönemde TEKNOSAB KOBİ OSB, Organize Ticaret Bölgeleri, Gıda İhtisas OSB, inşaat sektörü için lojistik depolama alanları, Data Center Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, TEKNOSAB Teknopark, Yapay Zeka Dönüşüm Merkezi ve Fidan Han gibi projelerin Bursa'nın büyüme modelinin ana unsurları olacağını anlattı Başkan Burkay:

KOBİ'ler için hayat verecek olan projelerin başında TEKNOSAB KOBİ OSB, Yapay Zeka Dönüşüm Merkezi ve Fidan Han geliyor.

Bu 3 proje aslında 'İbrahim Burkay, sadece büyük firmalara yönelik projeler yapıyor' eleştirilerine de kısmen bir cevap niteliğinde:

Benim dikkatimi çeken ve en çok beğendiğim projelerden biri Data Center, Teknopark ve Yapay Zekâ Dönüşüm Merkezi:

Teknolojinin hızla ilerlediği ve günümüzde en çok ihtiyaca cevap verecek nitelikte olan Data Center, Teknopark ve Yapay Zekâ Dönüşüm Merkezi, KOBİ'lerin yeni nesil üretim ve dijital dönüşüm süreçlerine büyük katkı sağlayacak.

Bursa'nın yeni ekonomi haritasını da şekillendiren Başkan Burkay, yeni dönemde TEKNOSAB KOBİ OSB, Organize Ticaret Bölgeleri, Gıda İhtisas OSB, inşaat sektörü için lojistik depolama alanları, Data Center Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, TEKNOSAB Teknopark, Yapay Zeka Dönüşüm Merkezi ve Fidan Han gibi projelerin Bursa'nın büyüme modelinin ana unsurları olacağını kaydetti.

Bursa'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha planlı, güçlü ve rekabetçi üretim alanlarına kavuşması açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti Başkan Burkay:

Bursa'nın ticaretin merkezi olma yolundaki en önemli adımlarından biri olan Organize Ticaret Bölgesi, Bursa ticaret erbabı için planlı, modern ve güçlü bir büyüme alanı oluşturacak.

Bir diğer önemli proje de TEKNOSAB Lojistik Teknopark:

Bursa'da ortak akıl, ortak yatırım ve ortak kazancın en somut örneklerinden birini teşkil edecek.

Mülkiyeti BTSO'ya ait İç Fidan Han ve Kubbeli Hal alanında da modern bir dönüşüm projesi hayata geçirilecek.

İbrahim Burkay'ın mega projeleri karşısında diğer BTSO Başkan Adayı Özer Matlı'nın nasıl bir adım atacağı da merak konusu oldu.

Sağlıklı ve esen kalın: