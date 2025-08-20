TARSİM, 2026 yılı üretim sezonuna ilişkin hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, 2026 yılı Tarım Sigortaları Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - TARSİM, 2026 yılı üretim sezonuna ilişkin 2026 Yılı Tarım Sigortaları'na yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

Bu kapsamda TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile Türkiye genelinde 16 farklı noktada görevli olan TARSİM Bölge Müdürleri, İstanbul’da bir araya geldi.

Toplantıda tarım sigortaları uygulamaları konusundaki hedefler ve izlenecek yol haritasına ilişkin hazırlıklar hakkında görüşüldü.

Bölgesel düzeyde bilgilendirmeler de gerçekleştirilerek, saha ile ilgili gözlem ve tespitler paylaşıldı.