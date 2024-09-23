Keşan OSB’nin ihalesini alan firma yetkilileri yolu açtı Paşayiğitli çiftçiler hasadı gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- İGFA'da yer alan “Keşan OSB’den dolayı tarlalarına giremeyen çiftçiler ürünlerini biçemedi” başlığı ile verdiğimiz haberin ardından çiftçilerin tarlasına giden yolun açılması ile hasatları gerçekleştirildi.

Haberde Ergün Sürücü ve Hüseyin Yörük, Keşan OSB nedeniyle tarlalarına giden yolun kapandığını ve yaklaşık 45 dönüm ayçiçeği tarlasına gidemediklerini belirterek hasadı gerçekleştiremediklerini belirtmişlerdi.

OSB ihalesini alan firma yetkilileri haberin gazetemizde yer almasından sonra vatandaşın mağduriyetini gidererek, kapatılan yolu açarak biçerdöverin tarlaya gitmesine olanak tanıyarak hasat yapıldı.

Paşayiğitli çiftçiler Ergün Sürücü ve Hüseyin Yörük, sorunları için gazetemize teşekkür ederek, “Medya Keşan sayesinde sorunumuz dile getirildi ve ayçiçeğimizi hasat edebildik. İGFA'ya ve OSB ihalesini alan firma yetkilerine de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.