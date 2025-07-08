Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Söz konusu değişiklikle, borçsuzluk şartı ve yeni geçiş hükmü getirildi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik’te değişikliklere gitti.

Yeni düzenlemeler, tarımsal örgütlerin derecelendirme süreçlerini ve belgelerinin geçerlilik sürelerini kapsadı.

Buna göre yönetmeliğe “Uygulama rehberi” tanımı eklenerek, başvuru ve belgelendirme usulleri rehberle düzenlenecek.

Derecelendirme komisyonunun görevlerinin de yeniden belirlendiği yönetmelikte başvurular incelenerek dereceleri onay için sunulacağı ve itirazların değerlendirileceği kaydedildi. Başvuru sahiplerine yönelik ifadeler “tüzel kişilik adına yetkilendirilen yönetim kurulu üyeleri” olarak güncellendi. Ayrıca, 6183 sayılı Kanun’a göre vadesi geçmiş borç ve sosyal güvenlik prim borcu olmayanların başvuru yapabileceği şartı eklendi.

SÜRE VE İTİRAZ SÜRECİ

Derecelendirme ibaresi “değerlendirme” olarak değiştirildi, itirazlar Bakanlık sisteminden yapılacak ve sonuçlar komisyon onayı sonrası 15 iş günü içinde sisteme yüklenecek.

Birinci derece belgelerin geçerlilik süresi, 31 Aralık 2025’e kadar uzatılırken, belgelerin onay tarihinden itibaren bir takvim yılı geçerli olacağı kaydedildi.