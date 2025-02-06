Türkiye’nin tarım sektörüne yönelik en güncel ve kapsamlı haber platformlarından biri olacak olan Tarım Gazetesi, internet üzerinden yayın hayatına başladı.BURSA (İGFA) - Tarım Gazetesi, tarım, hayvancılık, gıda ve çevre gibi önemli konularda doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Tarım Gazetesi, çiftçilerden sektör temsilcilerine, akademisyenlerden öğrencilere kadar geniş bir kitleye hitap edecek. Platform, tarımsal üretim teknikleri, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, destek programları ve güncel sektörel gelişmeler gibi pek çok konuda zengin bir içerik sunacak.

“TARIMIN NABZI BURADA ATACAK”

Tarım Gazetesi ekibi, tarım sektöründeki en son gelişmeleri hızlı ve güvenilir bir şekilde okurlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca uzman röportajları, analizler ve köşe yazılarıyla tarım dünyasına dair kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuluyor.

Tarım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Ali İLBEYİ tarafından yapılan açıklamada, “Amacımız, tarım sektöründeki bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve sektörün tüm paydaşlarına rehber olacak bir platform sunmaktır. Tarım Gazetesi, tarımın her alanında değer üretmeyi amaçlayan bir projedir” ifadelerine yer verildi.

Tarım Gazetesi’ni ziyaret etmek ve haberlere ulaşmak için www.tarimgazetesi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.