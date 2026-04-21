İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dron destekli rutin taramalarında, kasım ayından bu yana 12. kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. Karşıyaka açıklarında gözlemlenen ve gemi kaynaklı olduğu değerlendirilen kirlilik, körfezdeki tehdidin geçici değil, giderek derinleşen kronik bir sorun haline geldiğini ortaya koydu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Körfezi'ni havadan görüntüleyerek rutin tarama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kasım ayından bu yana sürekli tekrarlanan dış kaynaklı kirlilik görüntülerine bugün yeniden rastladı.

Yaklaşık 6 aydır kesintisiz olarak sürdürülen insansız hava aracı (dron) destekli denetim ve izleme çalışmaları, yaşanan kirliliğin münferit olaylar dizisi olmaktan çıktığını kanıtladı. Kısa bir zaman diliminde karşılaşılan 12 vaka, İzmir Körfezi'nin doğrudan varlığını hedef alan yapısal bir krizle karşı karşıya olduğunu ve uzun süredir benzer ihlallere maruz kaldığını ortaya koyuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yaptığı açıklamada, 'Mevcut denetim ve yaptırım yetkisini elinde bulunduran kurumların, sunduğumuz kanıtlara rağmen sorumlular hakkında somut bir cezai işlem uygulamaması, körfezi kirleten unsurlar üzerinde caydırıcılık oluşturmamaktadır. Aksine, cezai müeyyidelerin işletilmediği her gün, denizel ekosistemimiz üzerinde yeni bir saldırıya zemin hazırlamaktadır. Çevre ve halk sağlığını tehdit eden bu tür kirlilik eylemlerinin olağan karşılanması ya da tolere edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Ekosistemde oluşan zararın geri döndürülemez boyutlara ulaşmasını engellemek amacıyla, gerekli tüm yasal ve idari tedbirlerin hiçbir taviz verilmeksizin, ivedilikle hayata geçirilmesi şarttır. Bu tablo karşısında, denetimle yükümlü otoritelerin sessiz kalması ya da süreci sadece izlemekle yetinmesi kabul edilemez. İlgili tüm kurumları, kanunla kendilerine verilen yetkileri tavizsiz bir şekilde kullanmaya ve İzmir Körfezi'ni bir atık sahası olarak gören gemi ve işletmeler hakkında en ağır yasal yaptırımları derhal uygulamaya davet ediyoruz. Kurumumuz; İzmir Körfezi'ni, sahip olduğumuz denizel zenginlikleri ve kamusal yaşam alanlarımızı korumayı en temel önceliği olarak görmekte olup, hukuki ve çevresel bu süreci aynı hassasiyet, ciddiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdürecektir' ifadelerine yer verildi.