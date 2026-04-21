Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, bağımlılıkla mücadelede bütüncül ve yeni yaklaşımlar ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı, ilgili bakanlar ve kurum temsilcilerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelenin; önleyici politikalar, erken teşhis, etkin tedavi ve topluma yeniden kazandırma süreçlerini kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı belirtildi.

Özellikle zorunlu tedavi süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik yeni bir model üzerinde çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Madde bağımlılığının yanı sıra dijital ve davranışsal bağımlılıkların da gündemde olduğu toplantıda, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve ailelerin iş birliğiyle daha etkin bir mücadele hedeflendiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik risklerin erken tespiti ve kalıcı çözüm üreten politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, çalışmalara katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.