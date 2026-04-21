Jandarmanın yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarında 56 kişi tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, 18 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 127 şüpheli yakalandı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında şüphelilerden 56'sı tutuklanırken, 59 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Açıklamada, bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden suç işleyen şebekelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, operasyonlarda görev alan tüm kurumlara teşekkür edildi.