ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, çok uluslu özel kuvvetler tatbikatı Flintlock-2026 kapsamında Libya'da yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı.

Dost ve müttefik ülkelerin özel kuvvet unsurlarını bir araya getiren tatbikatın, Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığına verilen desteği ortaya koyarken müşterek harekât kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tatbikatın deniz safhasında, 18 Nisan'da TCG Gelibolu'na konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası'nda 'helikopterden halatla iniş eğitimi' gerçekleştirildi.

Flintlock-2026| Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı



???? Libya

Dost ve müttefik ülkelerin özel kuvvet unsurlarını bir araya getiren Flintlock-2026 Tatbikatı, Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığına verilen güçlü desteğin yanı sıra müşterek harekât kabiliyetini geliştirmeye devam: pic.twitter.com/W2czZcTURm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2026

SAT timi ile Libya personelinin katılımıyla 'gemi zapt ve müsadere eğitimi' icra edilen tatbikata ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası iş birliği ve operasyonel hazırlık seviyesini artırmaya yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiği vurgulanarak, 'Birlikte daha güçlü, birlikte daha hazırız' mesajı verildi.