Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şubat ayında hayvancılıkta verimli ve kaliteli üretim yapma adına açıkladıkları 5 yıllık yol haritasını uygulamaya başladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elmadağ'daki Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışında 5 yıllık yol haritasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yol haritası kapsamında alınan kararların uygulanmasına devam edildiğine işaret eden Bakan Yumaklı, bu kararların en başında gelen üretim planlamasının hem bitkisel hem hayvansal üretim için başlatıldığını vurguladı. Bakan Yumaklı, yol haritası çerçevesinde genç ve kadın girişimcilere ayrıcalıklar yapıldığına dikkati çekerek, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'nin de hayata geçirildiğini söyledi.

Hem üreticilerin olması gerektiği gibi üretim yapabilmelerini hem de tüketicilerin uygun fiyattan hayvansal ürünlere ulaşmalarını sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, "Bütün bunları yapabilmek için de hayvan sağlığının çok önemli olduğunu her zaman için vurguladık. Aşı programımızı değiştirdik, yol kontrol noktalarını artırdık. Ayrıca bu tesis gibi Erzurum ve Elâzığ'da devreye koyduğumuz veteriner yol kontrol noktalarıyla da hayvan hareketleriyle hayvan hastalıklarının Türkiye'nin farklı yerlerine taşınması konusundaki olumsuz durumu ortaya koyacak hususları engellemiş olduk." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, hayvansal hastalıkların ülke ekonomisine negatif etkisi olduğuna dikkati çekerek, "Bunlarla alakalı yaptığınız her iyileşme hem üretiminize hem de ülke ekonomisine katkı anlamını taşıyor. Kontrolsüz hayvan hareketlerinin oranı çok büyüktü. Bu istasyonların 7/24 görev yapmaya başlamasıyla istatistiksel olarak hayvan hastalıklarındaki azalmayı gördük. Geçtiğimiz yıla göre 2024'te şap hastalığındaki azalma yaklaşık yüzde 78. Bundan sonra da Çankırı ve Kayseri başta olmak üzere, yol kontrol noktalarını oluşturacağız. Buradaki amacımız, bilerek ya da bilmeyerek doğrudan ya da dolaylı hasta olma potansiyeli ya da hastalığı içeren hayvanların hareketinin yurt içerisindeki diğer noktalara ulaşmasını engellemek." diye konuştu.

Gıda arz güvenliğinin öneminin giderek artacağına değinen Yumaklı, Bakanlık olarak tohumdan sofraya kadar üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.