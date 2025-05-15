Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Nisan 2025’te yıllık bazda yüzde 27,50 yükseldi, ancak aylık yüzde 0,45 geriledi. Turunçgiller, yıllık ve aylık en yüksek artış gösteren alt grup oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Tarım-ÜFE (2020=100) Nisan 2025’te bir önceki aya göre yüzde 0,45 düşüş, 2024 Aralık ayına göre yüzde 12,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,52 artış gösterdi.

Aylık bazda tarım ve avcılık ürünleri yüzde 0,86 azalırken, ormancılık ürünleri yüzde 3,71, balıkçılık ve su ürünleri yüzde 8,79 arttı.

Ana gruplarda tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 8,33 gerilerken, çok yıllık bitkisel ürünler yüzde 13,20, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 1,54 yükseldi.

Yıllık en yüksek artış yüzde 121,05 ile turunçgillerde, aylık en yüksek artış ise yüzde 29,16 ile yine turunçgillerde kaydedildi.