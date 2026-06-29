Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz aylarında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz sezonunda artan yolcu yoğunluğu nedeniyle Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda ilave seferlerin devreye alınacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ek seferlerle vatandaşların yüksek hızlı tren hizmetinden daha kolay yararlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Açıklamaya göre, 411 yolcu kapasiteli yüksek hızlı tren setleri ile yapılacak ilave seferler sayesinde hatta toplam 36 bin 168 kişilik ek yolcu kapasitesi oluşturulacak.

Yaz dönemi boyunca ulaşım hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, artan talebi karşılamak ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla yüksek hızlı tren seferlerinin kapasitesinin artırıldığını kaydetti.