Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tamamlanan DSİ-Yeni Sanayi Alt Geçitleri Projesi'ni yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, projenin bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını, ulaşım konforunu artıracağını ve kavşaklardaki beklemelerin azaltılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. DSİ ve Yeni Sanayi kavşaklarında hayata geçirilen alt geçitler tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Kayseri Ulaşımına Güçlü Bir Yatırım Daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tamamlanan DSİ-Yeni Sanayi Alt Geçitleri Projesi'ni yerinde inceleyerek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını, ulaşım konforunu artıracağını ve kavşaklardaki beklemelerin azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Proje kapsamında doğu-batı yönünde hizmet verecek iki alt geçit ile yayaların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayacak asansörlü ve merdivenli yaya üst geçidi de hizmete sunuldu. Böylece bölgedeki sinyalizasyon kaynaklı beklemelerin azaltılması ve ulaşımın daha akıcı hale getirilmesi amaçlandı.

Başkan Büyükkılıç: 'Ulaşım Konforunu Artırmak İçin Çalışmalarımızı Tamamladık'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, şehre bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bir hizmetimizi daha kullanıma açtık. Devlet Su İşleri kavşağımızın alt geçidiyle, Yeni Sanayi kavşağımızın alt geçidiyle bu bölgedeki insanlarımızın ulaşım konforunu artırmak, kavşaktaki trafik sıkıntılarını gidermek adına çalışmalarımızı tamamladık' dedi.

Projenin ulaşımın yanı sıra ekonomik açıdan da katkı sağlayacağına dikkat çeken Büyükkılıç, sinyalizasyon kaynaklı beklemelerin azaltılmasıyla trafik akışının daha düzenli hale geleceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, yatırımın bölge sakinleri ve özellikle sanayi esnafı açısından önem taşıdığını belirterek, 'Şehrimize, bölgemize, mahallemize, semtimize, en önemlisi sanayici dostlarımıza hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Yaya Ulaşımına Güvenli ve Konforlu Çözüm

Proje kapsamında yayaların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla asansörlü ve merdivenli yaya üst geçidinin de tamamlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, 'Gerek yaya üst geçidimiz gerekse iki tane doğusuna batısına hizmet edecek olan alt geçitlerimiz şehrimize hayırlı olsun' diye konuştu.

Büyükkılıç, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan yüklenici firmalara ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Şehir Estetiğine de Katkı Sağlıyor

Ulaşım yatırımının çevre düzenlemeleriyle birlikte şehir estetiğine de katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin bölgede gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür etti.

Büyükkılıç, 'Göz zevkimize hitap ediyor, emekçi dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun' sözleriyle çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Vatandaşlardan Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür

İncelemeleri sırasında bölge sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.

Samimiyeti, tevazusu ve güler yüzüyle vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç'a bölge sakinleri ve araç sürücüleri de ulaşımın rahatlamasına katkı sağlayacak yatırım dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı ile KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci eşlik etti.

DSİ-Yeni Sanayi Alt Geçitleri Projesi, Kayseri'nin ulaşım altyapısının geliştirilmesi, trafik akışının daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi ve bölgedeki vatandaşların daha konforlu ulaşım imkânına kavuşması açısından önemli bir yatırım olarak şehrin hizmet ağına dâhil edildi.