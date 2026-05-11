Artvin'de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, Prof. Dr. Mustafa Yaşar Şahin'in katılımıyla 'Sporda Etik Yaklaşım ve Çocuğun Korunması' eğitimi verildi. İl Müdürü Hasan Kara, etik ilkeleri merkeze alan bu yaklaşımın Türkiye'ye örnek olmasını hedeflediklerini belirtti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programda; çocukların spor ortamlarında fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan güvenli bir iklimde gelişim göstermesi gerektiği vurgulanırken, aynı zamanda antrenörlerin, yöneticilerin ve spor paydaşlarının da etik ilkeler çerçevesinde korunmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Yaşar Şahin, çocukların spor ortamlarında karşılaşabileceği riskler, koruyucu yaklaşımlar ve antrenörlerin çocuklarla iletişimde dikkat etmesi gereken hususlar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Şahin'in sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, program boyunca karşılıklı görüş alışverişleri ve değerlendirmeler yapıldı.

Programın merkezinde yalnızca 'çocuğu koruma' anlayışı değil; sporun ahlak, disiplin, saygı ve güven temelinde yeniden şekillendirilmesi hedefi yer aldı.

Eğitimlerde; spor ortamlarında iletişim dili, etik sınırlar, örnek davranış modeli, kriz yönetimi, spor psikolojisi, çocuk hakları ve antrenör sorumlulukları gibi başlıklara kapsamlı şekilde değinildi.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, yaptığı değerlendirmede, sporun sadece madalya kazandıran bir alan değil, çocukları hayata hazırlayan büyük bir eğitim sahası olarak gördüklerini söyledi.

19 Mayıs ruhunun yalnızca sportif başarı değil, aynı zamanda karakterli, ahlaklı, bilinçli ve güçlü nesiller yetiştirme iradesi olduğunu belirten Kara, 'Bizler sporun sadece madalya kazandıran bir alan değil; çocuklarımızı hayata hazırlayan büyük bir eğitim sahası olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle etik ilkeleri merkeze alan bu eğitim programını son derece kıymetli görüyoruz. Artvin'de başlattığımız bu yaklaşımın Türkiye'ye örnek olmasını hedefliyoruz. Spor şehri Artvin vizyonu doğrultusunda; devletimizin sunduğu imkânları, tesislerimizin gücünü ve sporun birleştirici ruhunu vatandaşlarımızla en etik, en doğru ve en ahlaklı ilkeler çerçevesinde buluşturmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Organizasyonun planlama ve yürütme sürecinde yoğun emek sarf eden Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sinan Özyurt'a teşekkür ederek, 'Bu vizyoner çalışmanın ortaya çıkmasında önemli katkıları olmuştur. Program kapsamında akademik destek sağlayan Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özmaden ve Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Yaşar Şahin'e de teşekkür ediyorum' dedi. Etkinliğe katkılarından dolayı, Doğuş A.Ş. Enerji SA Proje Direktörlüğüne, Zegan Grup'a, İmaj Oto Kaporta'ya teşekkür edildi.

Programa, İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler, birim amirleri ile Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.