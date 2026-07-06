Kocaeli Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen İskemle Sohbetleri programı, bu kez Türk halk müziğinin unutulmaz ustası Neşet Ertaş'ın eserlerine ev sahipliği yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Tarihi Su Dolabı'nda gerçekleştirilen programda, bozkırın tezenesi olarak hafızalara kazınan Neşet Ertaş'ın sevilen türküleri sanatseverlerle buluştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, Neşet Ertaş'ın gönüllere dokunan eserleri seslendirilirken, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Türk halk müziğinin önemli miraslarından olan eserler, Tarihi Su Dolabı'nın eşsiz atmosferinde dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen İskemle Sohbetleri programı, geçmişten günümüze uzanan kültürel değerleri yaşatmaya ve sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Program sonunda katılımcılar, böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.