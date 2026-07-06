Beş federasyonun bir araya gelmesiyle kurulan Ağrı Konfederasyonu, birlik, dayanışma ve kapsayıcı hizmet anlayışıyla faaliyetlerine başlamak üzere yetki belgesini aldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrılı hemşehrileri ortak bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen Ağrı Konfederasyonu, beş federasyonun katılımıyla resmen kuruldu. Kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından yetki belgesini alan konfederasyon, kurumsal logo çalışmalarını da sonuçlandırdı.

Ağrı Konfederasyonu Genel Başkanı Şerafettin Öztürk, resmi sosyal medya hesaplarının yakın zamanda faaliyete geçirileceğini ve yürütülecek çalışmaların kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağını açıkladı.

Konfederasyonun temel amacının Ağrılılar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu belirten Öztürk, hiçbir ayrım yapılmadan bütün hemşehrilere hizmet etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Çalışmaların doğru, ilkeli, şeffaf ve kapsayıcı bir anlayışla yürütüleceğini kaydeden Öztürk, konfederasyonun kalıcı hizmetler üreten güçlü bir sivil toplum yapısına dönüştürülmek istendiğini bildirdi. Öztürk, önümüzdeki altı aylık kongre sürecinde konfederasyon çatısı altında yer almak isteyen bütün federasyon başkanlarına kapılarının açık olduğunu belirterek, hiçbir kişi veya kuruluşu ayrıştırmadan ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket edeceklerini vurguladı.

'GEÇMİŞ TARTIŞMALARLA DEĞİL, HİZMETLE ANILACAĞIZ'

Geçmiş dönemde yaşanan tartışma ve polemiklerin yeniden gündeme taşınmasının kimseye yarar sağlamayacağını ifade eden Öztürk, yaklaşık dört yıldır beklenen verimi ortaya koyamadığı belirtilen mevcut yapının yeniden işler hâle gelmesi için revizyon ve istişare çalışmalarına katkı sunduklarını söyledi.

Söz konusu girişimlerden beklenen sonucun alınamadığını kaydeden Öztürk, hemşehrilerin geleceği adına sorumluluk üstlenerek Ağrı Konfederasyonu'nu kurma kararı aldıklarını belirtti. Öztürk, bundan sonraki bütün enerjilerini birlik, kardeşlik, dayanışma ve hizmet anlayışıyla güçlü bir gelecek oluşturmaya ayıracaklarını dile getirdi.

Ağrı Konfederasyonu Genel Başkanı Şerafettin Öztürk açıklamasında, 'Büyük bir heyecan ve güçlü bir sorumluluk bilinciyle, beş federasyonumuzun bir araya gelmesiyle Ağrı Konfederasyonu resmen kurulmuştur. Yetki belgemizi almış bulunuyor, kurumsal logo çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Çok yakında resmî sosyal medya hesaplarımızı da aktif ederek faaliyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmaya başlayacağız. Amacımız, hiçbir ayrım gözetmeden hemşehrilerimize hizmet etmek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, doğru, ilkeli, şeffaf ve kapsayıcı bir anlayışla kalıcı hizmetler üretmektir. Önümüzdeki 6 aylık kongre sürecinde konfederasyon çatısı altında yer almak isteyen tüm federasyon başkanlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ortak akıl ve istişare kültürüyle yol yürümeye kararlıyız' diye konuştu.