İzmir Bornova Belediyesi 2026 yılında hayata geçirdiği geniş kapsamlı koruyucu sağlık seferberliği ile 7 okulda toplam 2.489 öğrenciye kritik yaşam becerileri ve sağlık bilinci kazandırdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Çocuklarımıza sağlık bilincini erken yaşta kazandırmak, geleceğe yapacağımız en güçlü yatırımdır.

Bu eğitimlerle yarının büyüklerini daha bilinçli ve sağlıklı bir topluma hazırlıyoruz' diyerek yerel yönetimlerin bu konudaki öncü rolünü vurguladı.

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla ilçe genelindeki okullarda başlattığı koruyucu ve geliştirici sağlık eğitimlerini başarıyla tamamladı.

2026 yılı eğitim dönemi kapsamında 7 farklı okulda eğitim gören toplam 2.489 öğrenciye ulaşıldı. Alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından verilen interaktif derslerle, çocukların günlük yaşamlarında fark yaratacak hayati alışkanlıklar kazanmaları sağlandı.

SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜ OKUL SIRALARINDA BAŞLIYOR

Eğitim programlarında sadece teorik bilgilerle yetinilmeyip öğrencilerin aktif katılım sağladığı uygulamalı bir model uygulandı. Uzman ekipler; sağlıklı beslenme ilkeleri, doğru ağız ve diş sağlığı bakımı, ekran başında ve sıralarda sıkça yaşanan postür (duruş) bozukluklarının önlenmesi gibi temel konuları öğrencilere detaylıca aktardı.

Eğitimler sayesinde çocukların erken yaşta doğru fiziksel alışkanlıklar edinmesi ve sağlık farkındalığının üst seviyeye çıkarılması amaçlandı.

AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI FARKINDALIK VE İLK YARDIM GÜVENCESİ

Modern dönemin en büyük okul problemlerinden biri olan akran zorbalığı da eğitim programının ana başlıkları arasında yer aldı. Öğrencilere güvenli davranış becerileri, empati kurma yolları ve akran ilişkilerinde sağlıklı iletişim yöntemleri öğretildi.

Bunun yanı sıra, olası kaza ve acil durumlarda hayat kurtaracak temel ilk yardım eğitimi verilerek çocukların hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilecek donanıma ulaşmaları desteklendi.

BAŞKAN ÖMER EŞKİ: 'SAĞLIK BİLİNCİ KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAR'

Projenin başarıya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sağlıklı bir toplumun temelinin çocukluk çağında atıldığını belirtti. Başkan Eşki, 'Çocuklarımıza koruyucu sağlık alışkanlıklarını erkenden aşılamak, hastalıklara ve olumsuz durumlara karşı alınacak en büyük tedbirdir. Bornova Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal fayda odağımızla, evlatlarımızın hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. 2 bin 489 öğrencimize verdiğimiz bu eğitimler, sağlıklı yarınlarımızın teminatıdır' ifadelerini kullandı.