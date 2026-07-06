Kayseri Talas Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla Ağustos 2022'de hayata geçirdiği Onarım Timi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana aralıksız görev yapan ekipler, bugüne kadar 2 bin 630 bakım ve onarım talebini kısa sürede çözüme kavuşturdu.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşlardan gelen talepleri anında değerlendiren Kayseri Talas Belediyesi'nin Onarım Timi, dört ayrı ekiple Talas'ın farklı mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalara hızlı şekilde ulaşarak oluşan aksaklıkları büyümeden gideriyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen küçük çaplı sorunlara anında müdahale eden ekipler, hem zaman hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlıyor.

HER NOKTADA HIZLI VE ETKİLİ ÇALIŞMA

Onarım Timi kilitli parke ve bordür tamiratı, engelli rampalarının düzenlenmesi, trafik ve yönlendirme tabelalarının onarımı, çevre düzenlemeleri, temizlik çalışmaları, küçük ölçekli boya ve tamirat işleri başta olmak üzere ilçe genelinde ihtiyaç duyulan birçok alanda hizmet veriyor.

Planlı saha kontrolleriyle birlikte vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, ortaya çıkan eksiklikleri kısa sürede gidererek Talas'ın daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşmasına katkı sağlıyor.

BAŞKAN YALÇIN: 'KÜÇÜK SORUNLARI BÜYÜMEDEN ÇÖZÜYORUZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Onarım Timinin belediyecilikte önleyici hizmet anlayışının önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Belediyecilik sadece büyük projeler üretmekten ibaret değildir. Vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştıran küçük dokunuşlar da en az büyük yatırımlar kadar önemlidir. Onarım Timimiz, mahallelerimizde ortaya çıkan eksikliklere vakit kaybetmeden müdahale ederek sorunların büyümesini önlüyor. Kurulduğu günden bu yana 2 bin 630 bakım ve onarım çalışmasını tamamlayan ekiplerimiz, Talas'ın her köşesinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.'

Hizmette hız ve çözüm odaklı yaklaşımı benimsediklerini ifade eden Başkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Amacımız, hemşehrilerimizin karşılaştığı her soruna en kısa sürede çözüm üretmek ve ilçemizin yaşam kalitesini her geçen gün daha da yükseltmektir. Erken müdahale sayesinde hem kamu kaynaklarını daha verimli kullanıyor hem de daha büyük maliyetlerin oluşmasının önüne geçiyoruz. Talas Belediyesi olarak sahada olmaya, mahallelerimizi sürekli takip etmeye ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına anında cevap vermeye devam edeceğiz