Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Millet Bahçesi'ne (Fuar Park) kazandırdığı Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, akvaryum bünyesinde hizmete açılan Körfez Aqua Hatıra Mağazası da kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın vizyon projelerinden biri olan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kentim Bilişim A.Ş. güvencesiyle işletiliyor. 20 Haziran'da kapılarını açan Körfez Aqua Hatıra Mağazası'nın en dikkat çeken bölümü ise girişte ziyaretçileri karşılayan Greenbox alanı oldu. Burada fotoğraf çektiren ziyaretçiler, akvaryum gezilerini tamamladıktan sonra Körfez Aqua temalı baskılarla hazırlanan hatıra fotoğraflarını mağazadan teslim alabiliyor.

250 FARKLI HEDİYELİK ÜRÜN BULUNUYOR

Temel amacı yerli ve yabancı misafirlerin hem Kocaeli hem de Körfez Aqua deneyimini unutulmaz kılmak olan mağazada, akvaryumun kurumsal kimliğini yansıtan yaklaşık 250 farklı hediyelik ürün bulunuyor. Logolu magnetler, peluş oyuncaklar, kupalar, tişörtler, bez çantalar, özel üretim oda kokuları ve dekoratif ürünler başta olmak üzere her yaştan ziyaretçiye hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Körfez Aqua'da olduğu gibi pazartesi günleri hariç 10.00 ile 21.30 saatleri arasında hizmet veren Körfez Aqua Hatıra Mağazası, ziyaretçilerden gelen talepler doğrultusunda ürün gamı sürekli genişletiyor, raflar düzenli olarak yenileniyor. Büyük ilgi gören hediyelik ürünler sayesinde alışveriş yoğunluğu her geçen gün artarken, mağaza Körfez Aqua ziyaretinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği Körfez Aqua Hatıra Mağazası, akvaryum gezisini kalıcı bir hatıraya dönüştürüyor. Ziyaretçiler hem sevdiklerine anlamlı hediyeler götürüyor hem de Körfez Aqua'da yaşadıkları keyifli anları özel fotoğraflar ve tematik ürünlerle ölümsüzleştiriyor. Kısa sürede büyük ilgi gören mağaza, Körfez Aqua'nın en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri olmayı sürdürüyor.