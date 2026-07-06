Hatay Medeniyetler Korosu, Ağrı'da verdiği konserde farklı kültürleri, inançları ve dilleri aynı sahnede buluşturarak birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği himayelerinde, Hatay Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen konserde Hatay Medeniyetler Korosu, Ağrılı müzikseverlerle buluştu. Şef Yılmaz Özfırat yönetiminde sahne alan koro, farklı kültürlerden eserleri güçlü bir yorumla seslendirirken programa Ağrı Valisi Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MEDENİYETLER AYNI EZGİDE BULUŞTU

Farklı inançları, dilleri ve kültürleri aynı sahnede buluşturan Hatay Medeniyetler Korosu, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konser boyunca birlik, beraberlik, hoşgörü ve kardeşlik mesajları öne çıkarken salonu dolduran vatandaşlar koroyu uzun süre alkışladı.

Müziğin evrensel diliyle Anadolu'nun ortak kültürel mirasını sahneye taşıyan koro, Ağrı'da yalnızca bir konser vermekle kalmadı, farklılıkların bir arada yaşama iradesini de güçlü biçimde ortaya koydu. Hatay'ın yıllardır taşıdığı çok kültürlü yapıyı ezgilere dönüştüren koro, Ağrı'da da gönüllere dokunan unutulmaz bir programa imza attı.

VALİ BOZKURT'UN HEMŞEHRİLERİNDEN ANLAMLI DESTEK

Hatay'ın Yayladağı ilçesinden olan Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un hemşehrileri olarak Ağrı'ya gelen koro üyeleri, şehrin kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sundu. Hatay'dan Ağrı'ya uzanan bu kardeşlik buluşması, iki şehir arasında gönül bağı kurulmasına da vesile oldu.

Hatay Medeniyetler Korosu'nun Ağrı ve Doğubayazıt'ta gerçekleştirdiği konserler, Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinliklerin kültürel yönünü güçlendirdi. Sporun birleştirici ruhu, koronun seslendirdiği kardeşlik türküleriyle tamamlandı. Ağrılı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda koro, sahne performansı, repertuvarı ve verdiği güçlü mesajlarla büyük beğeni topladı. Hatay'dan gelen sanatçılar, farklı kültürleri aynı ezgide buluşturarak Ağrı'da kalıcı bir iz bıraktı.