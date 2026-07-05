Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını korumak amacıyla vektörlerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarıgöl'de gerçekleştirilen kapsamlı ilaçlama çalışmasında 16 tam donanımlı araç ve 20 uzman personel görev aldı. İlçedeki 35 mahallenin tamamında eş zamanlı ilaçlama yapıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına Sarıgöl'de de sürdürüyor. Yaz aylarında sivrisinek ve diğer vektör kaynaklı sorunların önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinden en uzak kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda ilaçlama gerçekleştirildi.

Çalışmalarda Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 16 tam donanımlı araç ve 20 uzman personel görev yaptı. Hazırlanan program doğrultusunda ilçe merkeziyle birlikte 35 mahallenin tamamında eş zamanlı ve planlı ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Haşere ve sinek popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarla ilçe genelinde kapsamlı bir mücadele yürütüldü.

Çalışmaları takip eden Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti. Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, vektörlerle mücadelede Büyükşehir Belediyesi'nin önemli destek sağladığını belirterek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya ilçemize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bugün 16 araç ve 20 personelimizle 35 mahallemizin tamamında ilaçlama çalışması yürütüyoruz. Hiçbir mahalleyi, hiçbir caddeyi ayırmadan, vatandaşlarımız arasında ayrım gözetmeden hizmet üretiyoruz. Bu anlayışın ilçemize yansımasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya Sarıgöl halkı adına teşekkür ediyorum' dedi.