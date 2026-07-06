Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen 'Mahalle Mutfakları' projesi, dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneği olmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü 'Mahalle Mutfakları' projesi, kentte dayanışmanın en somut örneklerinden biri haline geldi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 2020 yılında Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi'nde başlatılan 'Mahalle Mutfakları' projesi, bugün Mersin genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Projenin başlangıcından bu yana 7 milyonun üzerinde öğün, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

KORAÇ: 'KENT GENELİNDE TOPLAM 59 MAHALLE MUTFAĞI İLE HİZMET VERİYORUZ'

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarsus Aşhane Sorumlusu Cansu Koraç; mahalle mutfaklarının, yalnızca bir yemek hizmeti değil, aynı zamanda dayanışmanın ve sosyal desteğin güçlü bir örneği olduğunu söyleyerek, 'Mahalle Mutfaklarımız, mahallenin ihtiyaç seviyesi ve nüfus oranlarına göre tespit edilerek hizmete açılıyor. Büyükşehir olarak 19'u Tarsus, 4'ü Erdemli, 1'i Silifke ve diğerleri merkez ilçelerde olmak üzere, toplam 59 mahalle mutfağı ile hizmet veriyoruz' dedi.

'BUGÜNE KADAR 7 MİLYONUN ÜZERİNDE YEMEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTI'

Mahalle Mutfakları aracılığıyla hem üniversite öğrencilerine hem de ihtiyaç sahibi yurttaşlara, gıda mühendisleri ve beslenme uzmanlarının hazırlamış olduğu yemek programına uygun, protein içeriği yüksek 3 çeşit yemeği, 1 adet rol ekmekle birlikte 35 lira gibi sembolik bir fiyatla satışa sunduklarından bahseden Koraç, 'Mahalle Mutfakları ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Mahalle Mutfaklarımızın kapasitesinin artırılması ve daha çok noktada halkla buluşması adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımız günün menüsüne Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ya da TEKSİN Mersin uygulaması üzerinden ulaşabilirler' diye konuştu.