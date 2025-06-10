Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenecek olan 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin biletleri satışa sunuldu.EDİRNE (İGFA) - UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenecek olan 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için geri sayım başladı. 30 Haziran – 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında, başpehlivanlık güreşlerinin yapılacağı 4-5-6 Temmuz günleri Sarayiçi Er Meydanı yine güreşseverlerle dolup taşacak.

Edirne Belediye Encümeni’nin kararıyla, 4 Temmuz Cuma günü yapılacak güreşler ise ücretsiz olarak izlenebilecek. Güreşseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyonda, Türkiye’nin dört bir yanından pehlivanlar kıyasıya mücadele edecek.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın yaptığı açıklamada kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve Kırkpınar coşkusunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü belirterek “Kırkpınar, sadece pehlivanların kol bağladığı bir Er Meydanı değil; atalarımızdan bize kalan bir kültürün, bir duruşun, bir ruhun adıdır. Bu yıl da Sarayiçi’nde yine aynı heyecanla, aynı inançla bir araya geleceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek misafirlerimizi, vatandaşlarımızı ve güreşseverleri şehrimizin kalbinde, Kırkpınar’ın gölgesinde ağırlamaktan onur duyacağız. Tüm pehlivanlara yürekten başarılar diliyor; güreşseverlerimizi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’mizin gerçekleştirileceği Er Meydanı’na davet ediyorum” dedi.

664 yıllık geleneksel mirasın yaşatıldığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Edirne’nin tarih, kültür ve dayanışma ruhunu yansıtan önemli bir festival olma özelliğini bu yılda sürdürmeye devam edecek.