Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, kuruluşunun 20. yılı kapsamında geniş katılımlı bir boks turnuvası düzenlemek için çalışmalara başladı. Boks camiasının deneyimli isimlerinden İsmet Sarı da organizasyonun hayata geçirilmesi için destek sözü verdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 20. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında kentte geniş katılımlı bir boks turnuvası düzenlenmesi için ilk çalışmalar başlatıldı.

ASKF Başkanı Hayati Bekis ile bir araya gelen, federasyonun 7. Olağan Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığı görevini de üstlenen İsmet Sarı, planlanan turnuvaya katkı sunacağını belirterek destek sözü verdi.

Boks branşında milli takıma çok sayıda sporcu kazandıran İsmet Sarı'nın tecrübesi ve spor camiasındaki ilişkilerinin organizasyonun hazırlık sürecine önemli katkı sağlaması beklenirken, Ağrı ASKF'nin 20. yılını yalnızca futbol odaklı değil, farklı branşları da kapsayan sportif etkinliklerle değerlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

20. YILA ÖZEL BOKS TURNUVASI GÜNDEMDE

Görüşmede, Ağrı'da gerçekleştirilecek boks turnuvasının kapsamı, katılım yapısı ve organizasyonda iş birliği yapılabilecek kurumlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Turnuvanın Ağrı'daki genç sporculara yeni bir müsabaka ortamı sunmasının yanı sıra kentte boks branşına olan ilgiyi artırması hedefleniyor. İsmet Sarı, organizasyonun hayata geçirilmesi konusunda Ağrı ASKF'ye destek vereceğini ifade ederken, Başkan Hayati Bekis de federasyonun 20. yılında farklı spor branşlarını bir araya getiren etkinlikler düzenlemek istediklerini belirtti.

Önümüzdeki süreçte ilgili kurumlar ve spor paydaşlarıyla yapılacak görüşmelerin ardından turnuvanın tarihinin, katılım şartlarının ve organizasyon detaylarının netleştirilmesi bekleniyor.