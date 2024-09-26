Talas Belediyesi tarafından Kayseri’de bir ilk olarak gerçekleştirilen Antika Fuarı, bu kez Türkiye’nin en büyük fuarı olarak düzenlenecek. 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen fuar için geri sayım sürüyor.KAYSERİ (İGFA) - Her ayın ikinci pazar günü Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarının yankıları sürerken, Talas Belediyesi yine bir ilke imza atarak Türkiye’nin en büyük antika fuarı için hummalı bir çalışma yapmaya başladı.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha önce 1-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarının ardından şimdi Türkiye’nin en büyük antika fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Başkan Yalçın, hafta sonu cumartesi ve pazar günü Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde gerçekleştirilecek fuara Kayseri’den ve yurtiçinden tüm antika meraklılarını davet etti.

MÜZAYEDE DÜZENLENECEK

Öte yandan fuar boyunca her gün müzayede düzenlenecek. Büyük heyecana sahne olacak müzayedeler saat 15.00 ve 20.00’de başlayacak.