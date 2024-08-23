Taksicilerin, uzun sıradır sıklıkla Türkiye gündemini meşgul eden güvenlik problemleri devam ediyor. Can güvenliklerinden endişe eden taksiciler tedbirlerin artırılmasını istiyor.BURSA (İGFA) - Türkiye gündemi uzun zamandır sık sık taksici cinayetleri, gasp ve yaralama olayları ile karşılaşıyor. Taksiciler özellikle gece geç saatlerde can güvenliklerinden endişe ettiklerini kaydediyor.

21 Mayıs 2024 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Çepni isimli kırsal mahallede gerçekleşen olayda 30 yaşındaki taksi şoförü Yunus Emre Yüksel, ormanlık alanda 19 yaşındaki müşterisi tarafından 25 yerinden bıçaklanmıştı. Uzun süre hastanede tedavi gören Yüksel, bir süre sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

TAKSİCİLERDEN KOŞULU EYLEM

Dün, Bursa Şoförler Odası öcülüğünde düzenlenen etkinlikte, taksicilerin can güvenliklerine dikkat çekmek amacıyla bir koşu gerçekleştirildi. Etkinliğe Milli Maraton Koşucusu Yasin Avcı, Metin Bozkurt, Canan Mustafaoğlu ve Meral Pınarcı’nın yanı sıra BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve mayıs ayında yaşanan üzücü olayda yaralanan Yunus Emre Yüksel de katıldı.

“KAMUOYU OLUŞMALI”

Dün gerçekleştirilen etkinlik ve taksicilere yönelik saldırılar hakkında Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Bursa Şoförler Odası Başkanı Ahmet Çakır etkinliğin, geçtiğimiz aylarda Mudanya’da yaşanan olayda yaralanan Yunus Emre Yüksel’in yaşadıklarını topluma hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak adına düzenlendiğini kaydetti. Çakır, taksicilere yönelik gasp, darp ve cinayet suçlarının gündemde kalması ve bunlara yönelik tedbirler ile yaptırımların artırılması için kamuoyu oluşturulması gerektiğini ifade etti.

TAKSİLERE PANİK BUTONU GELİYOR

Taksicilerin güvenlik risklerini azaltmak için alınabilecek önlemler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çakır, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirterek araçlardaki takip sistemlerine panik butonları bağlanmaya başlandığını söyledi. Çakır, “Herhangi bir risk durumunda arkadaşlar panik butonuna basacaklar ve emniyete giden sinyal sayesinde en yakın güvenlik güçleri olay yerine intikal edecek.” dedi.

KAMERA SİSTEMLERİ YOLDA

Güvenlik riskini en aza indirmek için taksilere kameralar yerleştirilmesinin de gündemde olduğunu ifade eden Başkan Çakır, konu ile ilgili çalışma ve araştırmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Çakır ayrıca, araçların üzerlerindeki taksi tabelalarına ‘SOS’ sinyali verecek ışıklar yerleştirilmesinin de gündemlerinde yer aldığını ifade etti.

TAKSİCİLERİN KÂBUSU: MADDE BAĞIMLILARI

Öte yandan Çakır, uyuşturucu madde kullanıcılarının, taksicilerin en büyük tehdidi olduğunu belirterek bu konuda da yetkililerin güvenlik önlemlerini artırmaları ve kamu spotları ile seminerler aracılığıyla toplumun uyuşturucu maddeler hakkında bilinçlendirilmesi çağrısında bulundu. Çakır, söz konusu şiddet olaylarında cezai caydırıcılığın olmamasının yanı sıra, toplumun bilinçsizliğinin de büyük bir etkisi olduğunun altını çizdi.