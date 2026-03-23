TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TEKNOFEST 2025 İstanbul'da düzenlenen liseler arası mesleki yetenek yarışmasında Türkiye birinciliği elde eden Hacı Mehmet Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.

Yaklaşık 200 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin katıldığı yarışmada birinci olan öğrenciler Ali Arslan Kızıltaş, İlgan Ziğaloğlu ve Mehmet Emin Aslan, Okul Müdürü Bülent Saka ve beraberindeki heyetle birlikte Başkan Genç'i ziyaret etti.

Başkan Genç, elde edilen başarının Trabzon için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

EVLATLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Başkan Genç, 'TEKNOFEST 2025 İstanbul'da yapılan liseler arası mesleki yetenek yarışmasında yaklaşık 200 mesleki ve teknik Anadolu lisesi arasından Türkiye birincisi olan evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Bu başarı sadece okulunuzun değil, Trabzon'umuzun ve ülkemizin de başarısıdır. Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında elde ettiği bu tür dereceler, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.