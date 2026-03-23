KAYSERİ (İGFA) - Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri ve 2029 Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor vizyonu doğrultusunda spor yatırımlarına bir yenisini daha eklerken, Büyükşehir'in son hizmete açtığı tesislerden Açık Hava Buz Pateni Pisti, Ramazan Bayramı'nda ilgi odağı oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sporu tabana yayma ve vatandaşları farklı spor branşlarıyla buluşturma hedefi doğrultusunda, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan ve 16 Mart'ta hizmete açılan Açık Hava Buz Pateni Pisti, bayramda 2 bin 820 kişiye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen ve bayram boyunca ücretsiz buz pateni hizmeti veren tesis, bayramda gençler başta olmak üzere buz pateni meraklıları ile doldu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Açık Hava Buz Pateni Pisti'nde paten yapma imkânı bulan sporseverler, Büyükşehir Belediyesi'nin spor alanındaki hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç'a vizyoner hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

KAYSERİ, BÜYÜKŞEHİR İLE SPOR ALANINDA ZİRVEYE YÜRÜYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya verdiği önem ve destek çerçevesinde Büyükşehir'in proje ve yatırımları, Kayseri'yi spor alanında emin adımlarla zirveye taşıyor.

Şehrin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda geliştirilen Açık Hava Buz Pateni Pisti, özellikle gençlerin ve çocukların buz sporlarıyla tanışmasına da imkân sağlayacak.

Modern altyapısı ve güvenli kullanım alanlarıyla dikkat çeken açık hava buz pisti, hem amatör hem de profesyonel spor meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla birlikte sporu, dört mevsim yaşanabilir bir şehir kültürü haline getirmeyi hedefliyor.