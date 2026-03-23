Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ramazan ayında yapılan sosyal yardım hizmetlerini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla ilçedeki dayanışma ruhunu güçlendirdi.

Sıcak yemek dağıtımından erzak yardımına, uygun fiyatlı ekmekten öğrenci desteklerine kadar pek çok alanda vatandaşın yanında olan Yenişehir Belediyesi, gönüllere dokundu.

Yenişehir Belediyesi, yılın 365 günü sürdürdüğü 150 aileye sıcak yemek desteğini Ramazan ayında da aksatmadan devam ettirdi.

3 çeşit sıcak yemekler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca iftar vaktinden hemen önce vatandaşların kapısına kadar ulaştırıldı.

İlçedeki dayanışma seferberliği sadece hanelerle sınırlı kalmadı. Bursa Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan 147 kız öğrenciye ramazan ayı boyunca her gün düzenli olarak iftar verildi.

Mutfak masraflarına destek olmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde belirlenen 1200 ihtiyaç sahibi aileye temel gıda malzemelerinden oluşan erzak paketleri teslim edildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yürütülen sosyal yardım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yardımlaşmanın hem inancımızın hem de toplumsal kültürümüzün temel taşı olduğunu vurguladı.

Başkan Ercan Özel, 'Yenişehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da hemşehrilerimizin sofralarına misafir, dertlerine ortak olduk. Temel önceliğimiz, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve bu yardımları 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' düsturuyla, kimseyi rencide etmeden ulaştırmaktı. Ekiplerimizle birlikte büyük bir titizlik ve gayret sarf ederek, ailelerimizin onurunu koruyarak yanlarında olduk. Yenişehir Belediyesi, reklam siyasetiyle değil, samimi hizmet anlayışıyla her zaman vatandaşının en zor anında yanında olmaya ve bu dayanışma köprülerini güçlendirerek sürdürmeye devam edecektir' dedi.