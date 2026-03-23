Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosluğu tarafından hazırlanan sergi, tezhip ve hat sanatının en zarif örneklerini Bursalılarla buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan 'Zer-i Nab Tezhip Sergisi', Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

'Saf altın' anlamına gelen Zer-i Nab kavramından ilham alınarak hazırlanan sergide, 6 sanatçının birbirinden özel tezhip ve hat sanatı örnekleri sergilendi.

Sergide yer alan eserlerde serlevha, besmele, dua ve çeşitli metinler; klasik tezhip motifleri, altın ağırlıklı bezeme teknikleri, sulandırma ve tarama yöntemleriyle işlendi.





Serginin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa'nın tarih boyunca sanatın ve kültürün önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Geleneksel sanatların yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Saldız, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti de Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki kültürel bağların köklü bir geçmişe dayandığını belirtti. Bu tür sanat etkinliklerinin iki ülke arasındaki dostluğu ve kültürel etkileşimi daha da pekiştirdiğini anlatan Bedzeti, tüm sanatseverleri sergiyi gezmeye davet etti.

Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz de geleneksel sanatların toplumların kimliğini yansıtan önemli değerler olduğunu ifade ederek bu tür etkinliklerin hem kültürel değerlerin korunmasına hem de yeni nesillere aktarılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Tezhip Sanatçısı Özgür Sema Zeki de katılımcılara serginin hazırlanma süreci ve eserler hakkında bilgiler verdi.

Açılışın ardından sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceleyen Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız tarafından sanatçı Özgür Sema Zeki'ye hediye verildi.

