Yapay zeka destekli tedarik zinciri planlama çözümlerinde küresel bir lider olan OMP, 2026 Gartner® Magic Quadrant™ Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri: Süreç Endüstrileri raporunda hem 'Vizyon Bütünlüğü' hem de 'Uygulama Yeteneği' açısından en yüksek sırada yer alarak lider olarak seçildi.

ACCESS Newswire / ANTWERPEN, BELÇİKA (İGFA) - Bu, şirketin 11. kez Lider olarak tanınmasını işaret ediyor. OMP, bu tanınmanın UnisonIQ ve Unison Karar Odaklı Planlama (Unison Decision-Centric Planning) gibi yenilikçi çözümleri sürekli olarak sunmasının altını çizdiğine inanıyor. Bu durum, pazarın yapay zeka (AI - Artificial Intelligence) odaklı tedarik zinciri planlamasına doğru kaymasını ve strateji, uygulama ve zekayı gerçek zamanlı olarak birleştiren platformlara yönelik artan talebi yansıtmaktadır.

EN KARMAŞIK TEDARİK ZİNCİRİ İHTİYAÇLARI İÇİN AKILLI PLANLAMA İLERLEMELİ

AstraZeneca, BASF, Johnson & Johnson ve Procter & Gamble gibi Fortune 500 liderlerinin güvendiği OMP, kanıtlanmış uçtan uca platformu Unison Planning™ aracılığıyla tedarik zinciri planlamasını ilerletmeye devam ediyor. Açık, bulut tabanlı ve yapay zeka odaklı olan platform; kimyasallar, tüketim malları, yaşam bilimleri, kağıt ve ambalaj, lastik ve yapı ürünleri ile metaller dahil olmak üzere süreç ve kesikli küresel tedarik zincirlerinin gelişen taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Unison Planning™, OMP'nin yapay zeka temsilcilerini, asistanlarını ve motorlarını güçlü bir çerçevede birleştiren yapay zeka orkestratörü UnisonIQ'yu bünyesinde barındırır. Tedarik zinciri planlamasının 'temsilci çağı' (agentic age) için tasarlanan UnisonIQ, platform genelinde sürekli zeka yerleştirerek kuruluşlara derin endüstri uzmanlığına dayanan proaktif ve otonom karar verme için bir temel sağlar.

OMP CEO'su Paul Vanvuchelen, 'Temsilci yapay zeka (Agentic AI), tedarik zincirlerinin nasıl işlediğini ve rekabet ettiğini temelden yeniden şekillendiriyor,' diyor. 'bu değişimi benimseyen kuruluşlar, belirsizliği stratejik avantaja dönüştürecektir.'

TÜM TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN KARAR HIZINI ARTIRMAK

OMP'nin Unison DecisionCentric Planning çözümü; karar hızını artırmak ve işletme genelinde karar kalitesini iyileştirmek için insan uzmanlığını, gelişmiş yapay zekayı, gerçek zamanlı zekayı ve hızlı senaryo değerlendirmesini birleştirerek tedarik zinciri performansını yükseltir.

OMP Ticari ve Pazarlar Başkanı (CCMO - Chief Commercial & Markets Officer) Philip Vervloesem, 'Kapsamlı tedarik zinciri zekası ve yapay zeka destekli öngörü ile Unison Karar Odaklı Planlama; kuruluşların aksaklıkları daha erken görmesini, etkilerini değerlendirmesini ve bir sonraki adımı netlik ve güvenle hazırlamasını sağlıyor,' diyor.

GARTNER MAGİC QUADRANT HAKKINDA

Mart 2026'da yayınlanan 2026 Gartner Magic Quadrant Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri: Süreç Endüstrileri raporu, satıcıları Uygulama Yeteneği ve Vizyon Bütünlüğü temelinde değerlendirerek küresel şirketlerin karmaşık ve hızlı gelişen bir pazarda doğru ortakları belirlemelerine yardımcı olur.

Bu tanımanın, OMP'nin tüm Kullanım Durumlarında (Use Cases) en yüksek iki pozisyonda yer aldığı 2026 Gartner Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri Süreç Endüstrileri İçin Kritik Yetenekler raporundaki güçlü performansıyla birlikte geldiğine inanıyoruz. OMP ayrıca, kurumsal kullanıcılardan gelen olumlu geri bildirimleri yansıtan Gartner Peer Insights™ üzerinde güçlü müşteri puanları almaya devam etmektedir.

Gartner Tedarik Zinciri Sempozyumu/Xpo™'da OMP ile Buluşun OMP, müşterilerin akıllı ve karar odaklı tedarik zincirleri hakkında pratik içgörülerini paylaşacağı 2026 Gartner Tedarik Zinciri Sempozyumu/Xpo™'ya katılacaktır:

Procter & Gamble , Symposium/Xpo™ ABD'de OMP ile olan iş birliğinden elde ettiği önemli kazanımları sunacak; entegre planlama ve uçtan uca görünürlüğün ölçülebilir iş etkisini nasıl artırdığını vurgulayacaktır.

, Symposium/Xpo™ ABD'de OMP ile olan iş birliğinden elde ettiği önemli kazanımları sunacak; entegre planlama ve uçtan uca görünürlüğün ölçülebilir iş etkisini nasıl artırdığını vurgulayacaktır. AstraZeneca, Symposium/Xpo™ EMEA'da karar odaklı otonom planlamaya doğru yolculuğunu sunacak; mükemmelliğe ulaşmak için süreçleri ve yetenekleri nasıl dönüştürdüğünü vurgulayacaktır.

OMP HAKKINDA

OMP, piyasadaki en iyi dijitalleştirilmiş tedarik zinciri planlama çözümünü sunarak karmaşık planlama zorluklarıyla karşılaşan şirketlerin mükemmelleşmesine, büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Tüketim malları, yaşam bilimleri, kimyasallar, metaller, kağıt, plastik ve ambalaj, lastik ve yapı ürünleri gibi geniş bir endüstri yelpazesindeki yüzlerce müşteri, OMP'nin benzersiz Unison Planning™ çözümünü kullanmaktan fayda sağlamaktadır.

