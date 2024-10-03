Anne sütünden sonra süt ve süt ürünleri temel besin gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Çocuk beslenmesinde önemi tartışılmaz olan ürünler arasında süt ilk sıralarda yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Okullarda öğrencilerin gelişimine destek olan en önemli gıda ürünü süt ve süt ürünleri olmaya devam ediyor.

Uzmanlar sütün yağ protein, karbonhidrat, su, vitamin, mineraller gibi zengin bir içeriğe sahip olmasından dolayı besleyiciliğinin yüksek olduğunu önemle vurguluyorlar.

Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine yardımcı olan süt ve süt ürünlerinin tüketimi büyük önem taşıyor.

Sabah kahvaltısında yenilen peynirin, yemeklere eşlik eden yoğurdun büyüme çağındaki çocukların gelişimine olumlu etkisi oluyor. Kaliteli protein-aminoasit çocukların kaslarının güçlenmesine, öğrenme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Teksüt, özellikle çocukların beslenme çantalarına konulan 200 ml.’lik minik kutu sütlere büyük talep olduğunu ve anne babaların tercihini farklı günlerde alternatif olabilecek sade ve meyveli sütlerden yana kullandığını açıkladı.

Teksüt Satış Direktörü Murat Keleş, sütün sadece çocukluk ve gelişme dönemlerinde değil, her yaşta içilmesi gereken bir besin olduğuna dikkat çekerek, “Sütün, çocukların hem fiziksel büyümesini, kemik gelişimini hem de zihinsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli rolü var. Çocukların hem severek tüketecekleri hem de kolayca ulaşabilecekleri süt aynı zamanda onların okuldaki beslenmesinin önemli bir parçası. Bu nedenle anne babaların çocukları için güvenli ve sağlıklı ambalajlarda sunduğumuz sütleri tercih etmesi bizi sevindiriyor.” dedi.