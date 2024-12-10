Yarım asrı aşan geçmişiyle Türkiye'de kırtasiye denince ilk akla gelen şirket olarak insanların hayatına dokunan ve hayallerini şekillendirip geleceğe iz bırakmalarını sağlayacak ürünler üreten Adel/Faber-Castell, İstanbul'da Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nin katılımcıları ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Adel/Faber-Castell, festival kapsamında Karikatürist Aslı Alpar ve Emre Yılmaz tarafından gerçekleştirilen “Davetimiz Var” Karikatür Atölyesi’ne ürünleriyle destek verdi.

Atölye katılımcıları, markör, keçeli kalem, kurşun kalem gibi ürünleri kullanarak yaratıcı karikatürler çizdiler.

İklim değişikliğini dengelemeye yönelik entegre stratejiler planlayan, biyoçeşitliliği ve çevreyi koruyarak iklim değişikliği ile mücadele etmeyi şirketin en önemli ve stratejik hedeflerinden biri olarak gören Adel/Faber-Castell, bu yaklaşımını hem ürün geliştirme süreçlerine hem de topluma değer katan projelere yansıttı. Ekolojik sürdürülebilirliği somut eylemlerle ele alan ve İyilik Ağacı Ormanı Projesi ile orman ekosistemini korumaya yönelik adımlar atan Adel/Faber-Castell, ağaç kaynaklı ürünlerini sadece endüstriyel kullanım amaçlı yetiştirilen FSC® Sertifikalı ağaçlardan üretiyor.