Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESAŞ aracılığıyla yerel üretimi desteklerken, kaliteli ve güvenilir ürünleri Bursalıların sofralarına ulaştırıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, üreticiden tüketiciye uzanan süreçte önemli bir görev üstleniyor. Temel gıda ürünü ekmek başta olmak üzere yaklaşık 200 farklı ürün çeşidini vatandaşlarla buluşturuyor. Üretim tesislerinde hazırlanan ürünler, belirlenen standartlara uygun şekilde işlenip paketlenerek satış noktalarına sevk ediliyor. Dağıtım araçları her gün yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ederken, ürünler yaklaşık 500 satış noktasında Bursalıların tüketimine sunuluyor.

ÜRETİMİN HER AŞAMASI KONTROL ALTINDA

BESAŞ tesislerinde üretim, ürünlerin hazırlanmasından paketlenmesine kadar belirlenen kalite ve hijyen standartları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Üretimde kullanılan hammaddelerden başlayarak hazırlama, pişirme, paketleme ve sevkiyat aşamalarında gerekli kontroller yapılıyor. Böylece ürünlerin vatandaşlara güvenli ve kaliteli şekilde ulaştırılması sağlanıyor.

YEREL ÜRETİCİYE GÜÇLÜ DESTEK

Kalitesi, uygun fiyatları ve güvenilirliğiyle vatandaşların tercih ettiği BESAŞ, Bursalı üreticiler ve kooperatiflerle yaptığı iş birlikleriyle de yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Kırsal bölgelerde üretilen ürünlerin değerlendirilmesine ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasına imkan sağlayan iş birlikleri sayesinde üreticinin emeği katma değere dönüştürülüyor.