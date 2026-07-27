Aziziye Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda şiir ve edebiyat söyleşi gerçekleştirildi. Şair-yazar Nurullah Genç, hükümlülerle buluşmasında şiirlerini seslendirdi, Türk edebiyatını anlattı.

Gamze İSPİRLİ

ERZURUM (İGFA) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Aziziye Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 'şiir ve edebiyat söyleşisi' düzenlendi. Programa konuk olan Erzurumlu şair-yazar Nurullah Genç, şiir ve edebiyat üzerine konuştu. Türkiye'nin tarih boyurca İslam coğrafyası açısından büyük önem taşıdığını anlatan Genç, 'Türkiye, İslam coğrafyasında tarihi ve kültürel mirasın önemli taşıyıcılarından biridir. Bu devlet İslam coğrafyasının ayakta kalmış minaresidir' dedi.

Açık Ceza İnfaz Kurumu salonundaki söyleşi de Nurullah Genç, şiirlerini de seslendirdi. Aziziye Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ozan Yakar, söyleşi sonrası Genç'e hükümlülerin filografi sanatıyla yaptığı Türk bayrağı hediye etti.